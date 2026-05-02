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Il 9 maggio 1950 la dichiarazione con cui Robert Schuman propose una nuova forma di cooperazione tra gli Stati europei segnò l’avvio del percorso che ha portato all’attuale Unione europea. A 76 anni da quel momento, anche Sassuolo celebra il Mese dell’Europa partecipando al denso programma di iniziative coordinate dal centro Europe Direct Modena. Il calendario mette al centro soprattutto i giovani e il loro ruolo attivo nel raccontare e vivere l’Europa.

A Sassuolo, venerdì 8 maggio al Circolo ricreativo Alete Pagliani, è in programma un incontro pubblico sul ruolo dell’Ue come motore di sviluppo locale, coesione sociale e innovazione.

Sabato 9 maggio, Giornata dell’Europa, il programma si apre alla dimensione internazionale con il primo appuntamento dei “Welcome Erasmus+”: alle 10 delegazioni da Paesi Bassi e Austria ospiti dell’Istituto Formiggini di Sassuolo.

Le iniziative si inseriscono nelle attività di Modenapuntoeu, la rete che sostiene le amministrazioni del territorio provinciale nell’accesso alle opportunità offerte dall’Unione europea, in particolare per quanto riguarda progettazione, finanziamenti e cittadinanza europea. Nel tempo, Modenapuntoeu si è consolidata come un’esperienza unica a livello nazionale, basata sulla collaborazione tra enti che condividono strumenti, competenze e buone pratiche. Tra i servizi offerti gratuitamente figurano una newsletter settimanale di aggiornamento sui bandi europei, percorsi di formazione specialistica, un help desk per orientare tra programmi e opportunità, oltre al supporto nella ricerca di partner internazionali e nello sviluppo di progetti.