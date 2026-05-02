L’Udinese ritrova i tre punti in casa, battuto 2-0 il Torino

UDINE (ITALPRESS) – L’Udinese ritrova il successo in casa, che mancava da due mesi, e mette nel mirino quota 50 in campionato. I ragazzi di Kosta Runjaic stendono 2-0 il Torino nel match del Bluenergy Stadium valevole per la trentacinquesima giornata della Serie A: decidono la sfida le reti di Ehizibue e Kristensen.

Dopo appena 4′ la formazione ospite si rende pericolosa con una conclusine di Simeone, che però viene neutralizzata da Okoye. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere, tant’è che all’11’ arriva un insidioso tiro di Kabasele, che viene deviato da Coco. Al 22′ la squadra bianconera trova il vantaggio grazie ad un tap-in di Zaniolo, ma il gol viene annullato dal Var per un fuorigioco dell’ex Roma. Lo stesso Zaniolo crea apprensione nella retroguardia avversaria anche al 31′, quando la sua conclusione viene deviata da un monumentale Coco. Cinque minuti più tardi Solet, su assist del suo numero 10, tenta la spizzata ma la sfera finisce agevolmente tra le braccia di Paleari. Nell’unico minuto di recupero concesso da Mucera nella prima frazione l’Udinese sfonda il muro eretto dai granata: incursione di Solet che serve Ekkelenkamp, il quale mette in mezzo dove c’è Kingsley Ehizibue che devia in rete, realizzando il suo secondo gol consecutivo. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 1-0.

In apertura di ripresa i friulani raddoppiano, mettendo a referto un uno-due devastante grazie alla marcatura di Thomas Kristensen: il centrale anticipa tutti sul corner calciato da Miller e sigla il colpo di testa vincente. Il Torino accusa il colpo e rischia di capitolare, tanto che al 65′ l’Udinese va ad un passo dal tris con Ekkelenkamp, che non riesce a sfruttare un buon assist di Zaniolo. Nel finale i ragazzi di D’Aversa provano a riaprire la partita con dei tentativi piuttosto velleitari, che vengono contenuti senza troppi problemi dalla compagine di casa. I bianconeri, dunque, amministrano il 2-0 fino al triplice fischio e tornano alla vittoria dopo tre settimane, interrompendo la serie di quattro risultati utili consecutivi dei granata. In virtù di questo successo l’Udinese sale a 47 punti in classifica, mentre il Torino resta fermo a quota 41. Nel prossimo turno i friulani saranno impegnati nella trasferta della Unipol Domus contro il Cagliari del 9 maggio; i piemontesi, invece, venerdì ospiteranno il Sassuolo all’Olimpico Grande Torino.

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