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A maggio e giugno il FabLab Junior di Casa Corsini, polo dell’innovazione e formazione del Comune di Fiorano Modenese, propone un nuovo ciclo di laboratori gratuiti di STEAM Education rivolti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni, con il sostegno di Fondazione di Modena.

Il programma accompagna i più giovani in esperienze di apprendimento attivo attraverso scienza, tecnologia, creatività, manualità e immaginazione. I laboratori affrontano temi legati alla natura, alla robotica, all’animazione digitale e al thinkering, con attività pensate per avvicinare i partecipanti ai linguaggi dell’innovazione in modo concreto, coinvolgente e accessibile.

Gli appuntamenti si svolgono dalle 17 alle 18 presso il FabLab Junior, in via Statale 83 a Spezzano. Il calendario parte lunedì 4 maggio con “Fiori luminosi”, laboratorio dedicato alla fascia 6-9 anni, per realizzare un biglietto luminoso in occasione della festa della mamma. Martedì 12 maggio è in programma “Il buono, il glassato e il croccante”, laboratorio di stop motion per ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni, a tema gelato. Mercoledì 20 maggio spazio a “Robot impollinatori”, attività per la fascia 6-9 anni dedicata al mondo delle api e alla costruzione di un robot LEGO. Lunedì 25 maggio il programma prosegue con “Meccanici cercasi”, laboratorio per i 10-14 anni centrato su assemblaggio, sensori e robotica.

Il percorso continua a giugno con due nuovi appuntamenti. Lunedì 8 giugno si terrà “Un mare di LEGO”, Family Lab per bambini dai 6 ai 9 anni, pensato per condividere in famiglia un’esperienza tra coding ed ecologia marina in occasione della giornata mondiale degli oceani. Mercoledì 17 giugno chiuderà il ciclo “Pixel-animation”, laboratorio per la fascia 10-14 anni dedicato alla creazione di animazioni attraverso la pixel art digitale.

La partecipazione ai laboratori è gratuita con iscrizione obbligatoria alla mail: info@casacorsini.mo.it.

I laboratori sono realizzati con il contributo del Comune di Fiorano Modenese e della Fondazione di Modena.