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I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Borgo Panigale hanno arrestato un 18enne tunisino, senza fissa dimora, per detenzione di sostanze stupefacenti. È successo durante un controllo del territorio che i militari stavano effettuando nei pressi dello Stadio Renato dall’Ara. Transitando in via Paolo Giovanni Martini, l’attenzione dei Carabinieri è stata richiamata dai movimenti sospetti del 18enne che si trovava sul marciapiede e stava mostrando qualcosa a un altro ragazzo, poi identificato in un 21enne bengalese.

Sottoposto a una perquisizione personale, il 18enne è stato trovato in possesso di 17 involucri di cocaina e un panetto di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.