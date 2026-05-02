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L’Associazione Amici di Fiorano, la Parrocchia, il Comitato ricordo don Eligio Silvestri, con il patrocinio della Città di Fiorano Modenese, nell’ambito delle iniziative per i 1000 anni della Parrocchia di Fiorano, organizzano domenica 3 maggio 2026, alle ore 16, presso il Salone del pellegrino della Basilica della Beata Vergine del Castello, una conferenza con l’esposizione e la visione di documenti per aggiornare sull’intervento di risistemazione dell’archivio parrocchiale, finanziato con i proventi e le sponsorizzazioni del Comitato ricordo Don Eligio Silvestri.

L’incontro sarà aperto dai saluti del parroco Don Roberto Montecchi e dell’autorità comunale. Il giornalista Alberto Venturi “Il recupero degli archivi comunale e parrocchiali di Fiorano Modenese e il Centro Studi Nazionale sugli Archivi Ecclesiastici”, ripercorrendo la storia quarantennale della comunità fioranese per salvaguardare e valorizzare i propri archivi. La storia archivista Gianna Dotti Messori, incaricata del riordino dell’archivio ne illustrerà le caratteristiche nell’intervento: “Archivio, comunità e istituzione ecclesiale nel millenario dell’elevazione a parrocchia della chiesa fioranese”.

Al termine dell’incontro e fino alle ore 19 sarà possibile visionare documenti dell’archivio e vedere il video del 1987: “L’8 Settembre nella storia e nella memoria”.