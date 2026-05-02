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Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione dell’illuminazione pubblica sul territorio comunale, con un focus specifico sul ripristino e la riverniciatura dei pali esistenti.

Nell’ambito del percorso di efficientamento energetico intrapreso dal Comune di Sassuolo insieme a City Green Light, è stato avviato un piano mirato che prevede il rinnovamento estetico di 895 pali di illuminazione distribuiti in diverse aree della città (quartiere Braida, Montegibbio, Parco, Centro, Quattroponti, Rometta).

“L’importanza di questo intervento – chiarisce l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo Andrea Baccarani – non risiede solo nel raggiungimento di un maggiore decoro estetico per la nostra città, ma è fondamentale per preservare l’integrità dei pali stessi che, a causa della naturale usura e di una eventuale mancata manutenzione, potrebbero degradare al punto da rendere necessaria una loro completa sostituzione, con un impegno economico ben più oneroso per l’Amministrazione”.

L’intervento, infatti, si rende necessario per contrastare il naturale deterioramento dei sostegni, causato dall’esposizione prolungata agli agenti atmosferici e dall’usura nel tempo. Le operazioni prevedono la verifica dello stato di conservazione dei pali, il trattamento delle superfici, la rimozione di eventuali ossidazioni e la successiva riverniciatura con materiali idonei a garantire maggiore durabilità e resistenza.

L’attività non solo migliora la sicurezza degli impianti, ma contribuisce anche al decoro urbano, restituendo un’immagine più curata e uniforme degli spazi pubblici.

Il piano di intervento rientra in una più ampia strategia di manutenzione programmata, supportata da un costante aggiornamento del censimento dei pali danneggiati, che consente una pianificazione puntuale ed efficace delle attività di ripristino.

Nel corso del progetto saranno coinvolti complessivamente 895 pali, con interventi programmati secondo un cronoprogramma che tiene conto delle priorità tecniche e delle segnalazioni raccolte sul territorio (Lavori iniziati in data 23/04/2026 con fine prevista per il 30/06/2026).

Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso condiviso tra Comune e City Green Light, volto a garantire un sistema di illuminazione pubblica sempre più sicuro, efficiente e in linea con le esigenze della cittadinanza.