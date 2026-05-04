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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 7 alle 5:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Bologna San Lazzaro.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 7 alle 5:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Forlì.

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Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 7 maggio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, di Modena sud, sulla stessa A1, o di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

Dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, di Modena sud, sulla stessa A1, o di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 7 alle 5:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, verso Milano. L’area di parcheggio “Crostolo est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS9 via Emilia, via Bertona, SP111 e rientrare in A1 verso Milano alla stazione di Terre di Canossa Campegine.