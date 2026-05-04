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Da giovedì 7 maggio fino a lunedì 11 maggio, lungo la strada provinciale 255 “di San Matteo della Decima – Nonantolana” di circa 800 metri, nella zona fiancheggiante il nuovo percorso ciclopedonale, sarà istituito un senso unico alternato regolato a vista da movieri per consentire l’esecuzione di prove tecniche sulla consistenza della banchina stradale.

Le limitazioni alla circolazione non saranno attive durante il fine settimana, in cui il transito si svolgerà regolarmente, per cui i lavori saranno concentrati nelle giornate di giovedì 7, venerdì 8 e lunedì 11 maggio.

I lavori, che sono eseguiti dalla ditta Progetto segnaletica srl di Campogalliano (Modena), sono propedeutici alla successiva installazione di barriere guard rail.