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Tornano gli open day al Canile intercomunale di Modena, dove tutte le persone interessate possono visitare la struttura e conoscere gli ospiti in cerca di una famiglia e di una casa: appuntamento sabato 9 maggio, in occasione della Festa della Mamma, dalle ore 11 alle 16 presso la struttura di via Nonantolana 1219.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per conoscere da vicino le attività del canile, visitare gli spazi e incontrare gli animali ospitati, con l’obiettivo di promuovere la sensibilizzazione e il sostegno alle realtà che operano quotidianamente per il benessere degli animali.

Nel corso della giornata saranno presenti i gestori del gruppo Argo, operatori e volontari, che metteranno a disposizione piantine, biscotti e gadget solidali, oltre a uno spazio dedicato alle adozioni simboliche. Sarà inoltre possibile conoscere i cani coinvolti nei percorsi di recupero e inserimento. Sono previste visite guidate alla struttura alle ore 12 e alle ore 14.30. Per partecipare è consigliata la prenotazione tramite WhatsApp al numero 353 49 58 219.

Il Canile intercomunale di Modena serve anche i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco, Castelnuovo, Nonantola e Soliera. La struttura è nata per gestire il problema del randagismo e offrire un rifugio, possibilmente temporaneo, ai cani rinvenuti vaganti sul territorio dei comuni convenzionati o per eventuali rinunce di proprietà per serie problematiche.

L’open day si propone come un momento di incontro aperto a tutta la cittadinanza, all’insegna della partecipazione e dell’attenzione verso gli animali e le realtà che se ne prendono cura.