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In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, venerdì 8 maggio la fontana dei due Fiumi opera del Graziosi in largo Garibaldi si illumina di luce rossa, in collaborazione con Hera servizi energia.

Dal balcone del Palazzo comunale di Modena, per tutta la settimana, è inoltre esposto il vessillo della Croce Rossa, consegnato al sindaco Massimo Mezzetti da una delegazione del comitato modenese della Cri lunedì scorso, 4 maggio.

Le iniziative in programma per la speciale occasione si concentrano nella giornata di sabato 9 maggio con diverse iniziative, che vedranno partecipare anche il sindaco e la vicesindaca, promosse dal Comitato modenese di Croce Rossa Italiana.

La giornata prende il via alle ore 9 con la cerimonia dell’alzabandiera in piazza Roma, davanti a Palazzo Ducale. Il programma prevede, inoltre, alle 15 l’apertura della manifestazione in Piazza Grande. Alle 17.30 è previsto il saluto delle autorità dal palco, tra cui il sindaco Massimo Mezzetti, e, a seguire, il taglio della torta in programma per le 18.30.

Alle 19 in piazza Roma ci sarà l’ammaina bandiera accompagnata dallo spettacolo della CriBand, mentre alle 21.30 da piazza Grande partirà la fiaccolata che si concluderà sempre in piazza Grande con il saluto della presidente Cri Irene Cipriani e la declamazione dei sette principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità.