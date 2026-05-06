Il Prefetto ha sottoscritto questa mattina il decreto con il quale è stato disposto il rinnovo delle cosiddette zone a vigilanza rafforzata. Misura di vigilanza rafforzata straordinaria finalizzata al potenziamento dei livelli di sicurezza urbana e alla tutela del decoro nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di illegalità diffusa.
Il provvedimento, condiviso all’unanimità nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 21 aprile scorso al quale ha partecipato il Sindaco del Capoluogo, si inserisce nel quadro delle azioni coordinate volte a prevenire e contrastare episodi di degrado, criminalità e comportamenti che incidono negativamente sulla vivibilità degli spazi pubblici.
Nel periodo di vigenza dei precedenti provvedimenti, dal 5 novembre 2025 ad oggi, si è registrato un significativo miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate. In particolare, si è rilevata una sensibile riduzione dei reati predatori e degli episodi di microcriminalità.
Tali risultati sono stati il frutto di un’azione sinergica ed efficace tra tutte le componenti del sistema sicurezza.
Determinante si è rivelato il costante coordinamento tra le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale, che ha consentito una presenza capillare sul territorio e l’attivazione di interventi tempestivi ed efficaci.
Il nuovo provvedimento, adottato ai sensi del “pacchetto sicurezza” dello scorso febbraio, recentemente convertito in legge, prevede, nelle aree individuate come zone a vigilanza rafforzata, specifiche misure di controllo e prevenzione, tra le quali:
- il rafforzamento dei servizi di vigilanza e presidio del territorio;
- l’intensificazione dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale;
- l’adozione di provvedimenti di allontanamento nei confronti di soggetti che pongono in essere condotte illecite o pericolose per la sicurezza pubblica;
- il monitoraggio costante delle aree sensibili, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione.
Tra le zone interessate sono state individuate le aree adiacenti la Stazione ferroviaria, il Parco Novi Sad, i Giardini Ducali e il Parco XXII Aprile.
Il decreto avrà efficacia fino al 15 settembre 2026, salvo ulteriore rinnovo, e sarà oggetto di costante monitoraggio al fine di verificarne gli esiti e l’efficacia.