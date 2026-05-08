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Venerdì 29 maggio si rinnova l’appuntamento con la For Run 5.30, la corsa o camminata non competitiva di 5,5 km con partenza da piazza Calcagnini a Formigine alle 5.30 del mattino. La manifestazione, che quest’anno raggiunge il traguardo della decima edizione, si conferma un evento a basso impatto ambientale grazie all’utilizzo esclusivo di materiali bio, riciclabili e a km 0.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro lunedì 18 maggio presso i punti vendita convenzionati: Hub in Villa, Edicola Il chiosco del Bianconiglio, Happy Bar e Running 3.30 Store a Formigine; Running 3.30 Store a Sassuolo; Lupo Sport a Modena. È inoltre possibile iscriversi tramite i volontari della Podistica Formiginese. Per chi sceglie la modalità on-line, il termine è fissato a lunedì 25 maggio 2026. Ulteriori iscrizioni saranno possibili il 27 e il 28 maggio presso il punto consegna t-shirt in piazza De Gasperi, in base alle taglie ancora disponibili.

La quota di partecipazione è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i ragazzi fino a 18 anni e per le iscrizioni cumulative degli studenti. La quota comprende la maglietta ufficiale e il ristoro con frutta, acqua e tè.

L’intero utile dell’evento, organizzato in collaborazione con la Podistica Formiginese, sarà destinato a progetti per la comunità, tra cui la messa a dimora di piante nei parchi cittadini per compensare la CO2 prodotta. Nelle passate edizioni, la manifestazione ha permesso di raccogliere complessivamente oltre 55mila euro.

Per prepararsi al meglio alla For Run 5.30, come ogni anno nel mese di maggio le istruttrici della Podistica Formiginese saranno a disposizione due volte a settimana per ginnastica gratuita a corpo libero. L’appuntamento è lunedì 11, 18 e 25 e giovedì 14, 21 e 28 dalle 19.10 alle 20 con ritrovo nei pressi del laghetto sul retro della Biblioteca di Formigine. Per informazioni inviare un messaggio whatsapp al 347 1549544.