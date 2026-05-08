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Grande partecipazione, nella giornata di oggi (venerdì 8 maggio), all’iniziativa dedicata alla prevenzione del tumore al seno organizzata presso la sede di Avis Casalgrande da LILT Reggio Emilia, in collaborazione con Avis ODV Casalgrande e con il patrocinio e sostegno dell’Amministrazione comunale.

L’appuntamento, rivolto alle donne tra i 25 e i 45 anni, ha fatto registrare il completo esaurimento delle prenotazioni disponibili, confermando ancora una volta l’attenzione e la sensibilità della cittadinanza verso il tema della prevenzione sanitaria.

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stato l’Assessore alle Politiche della Salute del Comune di Casalgrande, dottor Domenico Vacondio, che si è intrattenuto con il presidente di Avis Casalgrande, Sanzio Canalini, e con la dottoressa Elisa Gasparini, impegnata nello svolgimento delle visite.

“Voglio ringraziare sentitamente LILT e Avis per aver organizzato e allestito questa giornata – ha dichiarato l’Assessore Vacondio – che rappresenta il primo dei due appuntamenti previsti a Casalgrande. La prossima giornata si terrà il 14 maggio e, vista la richiesta molto elevata, stiamo valutando la possibilità di organizzare un terzo appuntamento nel mese di giugno. È fondamentale continuare a ribadire l’importanza della prevenzione e della consapevolezza nella lotta contro il tumore al seno”.

L’Amministrazione comunale ha inoltre espresso un ringraziamento a LILT Reggio Emilia, Avis Casalgrande, alla dottoressa Gasparini per la disponibilità e a tutte le donne che hanno preso parte all’iniziativa.