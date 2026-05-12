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Un nuovo spazio dedicato all’educazione ambientale, alla sostenibilità e alla socialità prende forma nel giardino della scuola secondaria di primo grado Spallanzani di Casalgrande. È stata inaugurata nel pomeriggio di lunedì 11 maggio l’Aula all’aperto, nata all’interno del percorso di orientamento “Scuola Green”, alla presenza di circa 40 studenti, veri protagonisti di un progetto che nei mesi scorsi li ha visti impegnati nella cura di essenze e arbusti piantumati nell’area scolastica.

All’iniziativa hanno preso parte il Sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, l’Assessore alla Scuola Graziella Tosi, Debora Lervini del CEAS Terre Reggiane, oltre ai giovani componenti del Coro Spallanzani Casalgrande, che hanno accompagnato il pomeriggio con alcuni momenti musicali.

L’inaugurazione ha rappresentato anche l’occasione per osservare i risultati concreti del percorso avviato circa sei mesi fa, quando gli studenti avevano preso parte alla piantumazione di essenze e arbusti all’interno del giardino scolastico.

“Ci ritroviamo qui dopo sei mesi dall’aver piantato essenze e arbusti in questo stesso giardino della scuola per ammirare come queste siano cresciute in modo perfetto – ha sottolineato il Sindaco Giuseppe Daviddi –. Quindi in primis complimenti a tutti i ragazzi per essersi presi cura di questo piccolo orto. Perché le piantine sono cresciute in modo perfetto e stanno abbellendo e rendendo significativo anche questa parte dell’Istituto Comprensivo. Questa è la dimostrazione più evidente del fatto che credere nell’ambiente significa, innanzitutto, prendersene cura”.

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato il valore simbolico della presenza del Coro Spallanzani nel contesto dell’iniziativa: “È assolutamente virtuosa questa connessione fra ambiente e musica. La presenza del Coro Spallanzani non è solo significativa dal punto di vista culturale ma è anche utile sotto il profilo ambientale. È evidente che tutto si tiene in questo contesto: cultura, ambiente, socialità, tre elementi fondamentali che, se considerati in modo positivo, non possono far altro che costruire una società migliore e più armoniosa”.

Sulla valenza educativa dell’iniziativa si è soffermata anche l’Assessore alla Scuola Graziella Tosi, che ha definito “l’Aula all’aperto una vera idea meravigliosa, perché consente ai ragazzi di confrontarsi in modo pratico con il significato più importante del prendersi cura dell’ambiente e di adottare comportamenti virtuosi per rendere lo spazio che ci circonda sempre più sostenibile e apprezzabile”.

L’evento si è concluso con una merenda contadina, momento conviviale che ha ulteriormente rafforzato il senso di comunità e partecipazione attorno ad un progetto che intreccia educazione, ambiente e cittadinanza attiva.