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Archiviata con soddisfazione la Festa della Croce Rossa di Finale Emilia, che ha portato sulla piazza del paese della Bassa 65 volontari del Comitato di Finale, a cui si sono affiancati i volontari del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e una rappresentanza delle “Crocerossine”.

Vivo interesse da parte della cittadinanza per i mezzi esposti, tra cui quelli del Corpo Militare e una storica Fiat 500 “allestita” come automedica, ma anche per le attività messe in campo.

Fondamentale la collaborazione con i “cugini” Vigili del Fuoco volontari di Finale Emilia, che

nell’occasione hanno festeggiato i 100 anni di attività del sodalizio finalese. Durante i festeggiamenti sono stati consegnati i riconoscimenti alle attività che con il loro contributo permettono ai volontari di operare non solo sul territorio finalese ma su tutta l’Area Nord della provincia di Modena, in parte della Bassa bolognese, nell’Alto ferrarese e in alcuni territori della provincia di Mantova.

Mentre si smontano le struttura che hanno permesso i festeggiamenti, il pensiero dei volontari è già proiettato ai prossimi eventi che vedranno la collaborazione tra Croce Rossa e Vigili del fuoco di Finale Emilia.