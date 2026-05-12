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Con l’obiettivo di incrementare il patrimonio arboreo urbano e valorizzare il verde pubblico, il Comune di Mirandola ha avviato un nuovo intervento di imboschimento in via Vilmo Cappi, realizzato in collaborazione con l’azienda “Levratti S.r.l.” di Mirandola, nell’ambito del progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro”.

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova area boscata su terreno comunale, individuato dall’Unità Operativa Verde Pubblico come spazio strategico per rafforzare la presenza di vegetazione in una zona caratterizzata da ampie superfici agricole. Nel tempo, la nuova fascia verde contribuirà a creare una schermatura naturale a beneficio delle abitazioni presenti e future, migliorando la qualità ambientale e paesaggistica dell’area.

La prima fase del progetto ha portato alla messa a dimora di 70 tra alberi e arbusti forniti dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso i vivai accreditati del progetto regionale. Ulteriori piantumazioni sono già previste nel 2026 e nel 2027, a conferma della volontà di costruire un intervento strutturale e duraturo nel tempo. Elemento centrale dell’iniziativa è l’impegno assunto da “Levratti S.r.l.”non solo nella realizzazione dell’impianto, ma anche nella manutenzione delle nuove alberature per i primi tre anni, fase decisiva per garantirne attecchimento e sviluppo. L’azienda si occuperà infatti delle lavorazioni preparatorie, delle irrigazioni di soccorso e delle cure necessarie alla crescita delle piante. Il progetto rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato, orientata alla sostenibilità ambientale. La nuova area boscata contribuirà nel tempo all’assorbimento di CO₂, al miglioramento della qualità dell’aria e all’incremento della biodiversità urbana, dimostrando come la cura del verde possa diventare un investimento stabile per il territorio e un modello replicabile anche con il coinvolgimento di altre realtà economiche locali.

«Interventi come questo rappresentano un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato – sottolinea l’Assessore Federica Luppi – Incrementare il patrimonio arboreo urbano significa investire nella qualità ambientale, nella salute e nel benessere della comunità. La nuova area boscata di via Vilmo Cappi contribuirà nel tempo a rendere questa parte della città più verde, più vivibile e più sostenibile. Ringraziamo l’azienda “Levratti S.r.l.” per aver scelto di partecipare attivamente a un progetto che guarda al futuro del territorio e alla responsabilità condivisa nella cura dell’ambiente».

Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra Comune, Regione Emilia-Romagna e Impresa, che dimostra come la crescita del verde urbano possa diventare un’occasione concreta di responsabilità condivisa, cura del territorio e beneficio collettivo.