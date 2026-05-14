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Oggi poco dopo le 14:00, personale del comando dei Vigili del fuoco di Bologna è intervenuto a Crespellano, presso la stazione ferroviaria, per soccorrere una ragazza rimasta con un piede sotto a un vagone del treno.

Sul posto le squadre di Bazzano e Dante Zini hanno operato per mettere in salvo la ragazza

che è stata poi presa in carico dal personale del 118 e portata in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto personale della POLFER, i Carabinieri e TPER.

La linea ferroviaria è rimasta interrotta il tempo necessario per le valutazioni delle autorità competenti.