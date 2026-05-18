

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Da oggi, lunedì 18 maggio e fino a venerdì 5 giugno, per garantire sia la sicurezza degli utenti che delle maestranze in direzione Bologna sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo n. 8 “via Finzi” con rientro allo svincolo n. 6 “via Nonantola”.

Al contempo sarà interdetto alla circolazione lo svincolo n.7 sia in ingresso che in uscita.

Per poter garantire la sicurezza sia del traffico che delle maestranze i lavori dovranno essere eseguiti in completa assenza di traffico e, per contrarre quanto più possibile i tempi di esecuzione, si lavorerà h24, eseguendo in orario notturno le fasi di lavoro che lo consentono, mentre altre possono essere svolte esclusivamente in orario diurno.

Gli interventi, con un investimento di 700 mila euro, sono necessari per elevare i livelli di sicurezza e impatto sul territorio e sono state pianificate contemperando le esigenze di rapidità di esecuzione con le valutazioni del sistema trasportistico locale e fanno parte del

piano di riqualificazione della SS724 dir/a rientrata in gestione Anas dallo scorso 8 aprile 2021.

Il provvedimento di temporanea interdizione è stato preventivamente coordinato e concordato con le autorità di gestione del territorio in ambito di incontri promossi dalla Prefettura di Modena.