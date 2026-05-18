Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A22 Brennero-Modena, verso il Brennero.
In alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Modena nord e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per immettersi poi sulla A22 e riprendere il proprio itinerario in direzione del Brennero.
___
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di potenziamento degli impianti, dalle 21:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna.
L’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, SP31, via Stradelli Guelfi, via Caselle e rientrare in A14 Bologna San Lazzaro.