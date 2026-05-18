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Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 20 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7bis SS64 Ferrarese e lo svincolo 6 Castelmaggiore, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, gli svincoli 7 bis SS64 Ferrarese e 7 Bologna Centro saranno chiusi in entrata verso Casalecchio/A1; lo svincolo 7, inoltre, non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente non sarà percorribile lo svincolo che dalla Tangenziale – con provenienza San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto – immette all’entrata di Bologna Arcoveggio.

Sarà chiuso anche il Ramo di svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio (A13 Bologna-Padova) immette in Tangenziale verso Casalecchio/A1.

In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7bis SS64 Ferrarese, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, rotonda Vigili del Fuoco, via Lipparini, via Stendhal e rientrare in Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore; per la chiusura dell’entrata verso Casalecchio degli svincoli 7bis e 7: svincolo 6 Castelmaggiore; per la chiusura immissione Tangenziale verso Casalecchio/A1 dall’uscita di Bologna Arcoveggio: immettersi sulla Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, rotonda Vigili del Fuoco, via Lipparini, via Stendhal e rientrare in Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 21 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, via Gaetano Salvemini, via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.