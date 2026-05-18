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È online la graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico per la costruzione della comunità del condominio solidale e l’assegnazione di 16 alloggi in via XXI Aprile 1945, nell’immobile dell’ex Clinica Beretta.

La Fondazione Abitare Bologna nelle prossime settimane contatterà i 16 nuclei assegnatari ed effettuerà i controlli necessari per la firma dei contratti d’affitto e per l’avvio del percorso partecipativo di costruzione della comunità di abitanti.

L’inaugurazione è prevista entro il mese di giugno.

Il bando, aperto dal 27 novembre al 31 dicembre 2025, ha raccolto 487 candidature. A seguito dell’esame delle osservazioni e di 3 rinunce pervenute a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, 414 istanze sono state confermate come ammissibili, mentre restano 70 le domande escluse per mancanza dei requisiti di base richiesti dall’avviso. Le domande risultate ammissibili ma non assegnatarie, resteranno in graduatoria per due anni, salvo proroghe, per eventuali scorrimenti in caso di rinunce o nuove disponibilità di alloggi nel condominio solidale XXI Aprile.

Nella graduatoria definitiva, 116 richiedenti (quasi un quarto) hanno diritto a una riserva per l’assegnazione prioritaria di 11 dei 16 alloggi totali. Secondo quanto stabilito dal bando, infatti, 11 alloggi sono destinati a nuclei che presentano specifiche caratteristiche. Le restanti unità abitative vengono invece attribuite esclusivamente seguendo l’ordine crescente del valore ISEE.

Nello specifico, le richieste che beneficiano di una riserva sono così suddivise:

19 con riserva per nucleo con almeno una persona con disabilità motoria con certificazione INPS pari o superiore al 66%;

2 con riserva per nucleo all’interno del quale è presente almeno una persona vittima di violenza domestica, inserita in un percorso pubblico e seguita dai servizi socio-sanitari;

14 con riserva per nucleo comprendente almeno una persona che al momento della presentazione della domanda ha età pari o superiore a 70 anni;

3 con riserva per nucleo comprendente almeno una persona rifugiata politica e titolare di protezione sussidiaria che abbia terminato il percorso all’interno delle misure di accoglienza dedicate;

35 con riserva per nucleo composto da giovane coppia in cui almeno un componente della coppia abbia, al momento della presentazione della domanda, un’età anagrafica inferiore a 35 anni;

43 con riserva per nucleo familiare composto da un solo genitore con uno o più figli conviventi a carico e unico percettore di reddito.

Il condominio solidale XXI Aprile è un progetto di abitare collaborativo della Strategia 2 del Piano per l’Abitare, dedicato al contrasto delle discriminazioni nell’accesso alla casa e basato sull’idea di abitare condiviso, accessibile e partecipato.

Il progetto è stato realizzato grazie al co-finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e sarà gestito dalla Fondazione Abitare Bologna.

Il bando e gli allegati sono consultabili a questa pagina: Assegnazione di 16 alloggi e costituzione della comunità di abitanti in via XXI Aprile 1945 (Ex Beretta).