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Il Consiglio comunale ha approvato – con 18 voti favorevoli (Pd, M5S, Lista Marco Massari sindaco, Europa verde-Possibile) e 10 voti contrari (Coalizione civica, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista civica Tarquini, Lega Salvini premier) – la prima variazione al Bilancio di previsione 2026-2028, con modifiche al Documento unico di programmazione (Dup).

La variazione è relativa a due interventi: integrazioni e completamento del cantiere per la nuova scuola Aosta, finanziato con fondi Pnrr e comunali, e ristrutturazione della Sala del Tricolore.

In particolare per l’intervento relativo alla nuova scuola secondaria Aosta vengono stanziati 2 milioni di euro per integrare e completare l’intervento. Di questi, circa 1.760.000 euro oltre IVA pari a 176.000 € per un totale complessivo di circa euro 1.936.000 sono destinati a lavori non prevedibili nella fase progettuale originaria, relative all’integrazione tra opere strutturali, architettoniche e impiantistiche, nonché alla necessità di adeguare alcune soluzioni distributive e funzionali in relazione alle condizioni riscontrate in cantiere, alle interferenze emerse in fase esecutiva e alla necessità di garantire la piena accessibilità, manutenibilità e sicurezza delle opere e degli impianti. La variante recepisce inoltre le opere di adeguamento resesi necessarie per assicurare il corretto coordinamento e la funzionalità delle componenti impiantistiche rispetto agli spazi architettonici e agli elementi costruttivi esistenti e di nuova realizzazione. All’importo lavori si incrementa la voce relativa alle spese tecniche e dei lavori in amministrazione diretta al fine di consentire l’apertura della scuola a settembre 2026.

La variazione approvata quest’oggi stanzia inoltre 250 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria della Sala del Tricolore, in vista dell’approssimarsi della ricorrenza del 230° anniversario della nascita ufficiale della Bandiera Italiana. Il progetto prevede il restauro degli intonaci, delle sedute e dei corpi illuminanti, la sostituzione della moquette, l’implementazione degli impianti e l’inserimento di una pedana mobile per favorire l’accessibilità. I lavori sono previsti nella seconda parte dell’anno.