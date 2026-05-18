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Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Reggio Emilia, soprattutto nei giorni festivi, con lo scopo di assicurare ai cittadini reggiani un maggiore standard di sicurezza con special riguardo alle zone considerate maggiormente a rischio degrado.

Soltanto nella giornata di ieri, domenica 17 maggio, gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia, nell’ambito dei suddetti servizi di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà due persone.

Nel pomeriggio, infatti, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Medaglie d’oro su richiesta di un residente che segnalava la presenza di un uomo che tentava di aprire le portiere delle auto in sosta. Immediatamente, gli agenti si portavano sul posto e individuavano il soggetto segnalato. Il 42enne, di origini marocchine e già noto alle Forze dell’ordine, veniva trovato in possesso di una giacca a vento, asportata poco prima da un’auto in sosta. Al termine dei necessari accertamenti, l’uomo veniva denunciato per l’ipotesi di reato di furto aggravato. La giacca veniva restituita alla proprietaria che la riconosceva in sede di querela.

Nella serata di ieri, invece, giungeva in Sala Operativa una segnalazione di lite in viale Umberto I. Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti individuavano una coppia impegnata a discutere. Immediatamente, venivano separati e si procedeva al controllo, all’esito del quale la donna, 29enne residente a Reggio Emilia, veniva trovata in possesso di due coltellini di cui non sapeva giustificare il possesso. Pertanto, veniva denunciata per l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di armi. Mentre, l’uomo, un 24enne residente a Reggio Emilia, in palese stato di alterazione da sostanze alcoliche veniva sanzionato per ubriachezza molesta.

Anche nella prima serata di sabato, le Volanti sanzionavano per ubriachezza molesta un 32enne che, in stato di alterazione da sostanze alcoliche, si comportava in modo particolarmente molesto nei confronti della cameriera di un bar in via Giambattista Vico.