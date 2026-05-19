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Tra il 2015 e il 2018, un uomo di 51 anni, originario della Romania e residente a Reggio Emilia, è stato ritenuto responsabile di una serie di reati commessi nelle province di Reggio Emilia, Parma, Firenze e Messina. Tra le infrazioni contestategli vi sono truffe, falsificazione di documenti, guida in stato di ebbrezza e violazioni della normativa sulla sicurezza.

Per questi fatti, diverse sentenze di condanna sono state emesse nei suoi confronti dai Tribunali competenti. A seguito dell’ultima condanna resa esecutiva nel territorio di Firenze, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Firenze ha emesso un provvedimento restrittivo per il cumulo delle pene. Questo comprende un ordine di esecuzione per pene concorrenti. L‘uomo dovrà scontare una pena complessiva residua di 3 anni, 11 mesi e 15 giorni di reclusione, oltre a 9 mesi di arresto. A ciò si aggiungono sanzioni pecuniarie per un totale di 1.450 euro di multa e 1.500 euro di ammenda. Il provvedimento è frutto della unificazione di otto diverse sentenze di condanna accumulate nel tempo.

Due giorni fa, i carabinieri della Stazione di Corso Cairoli hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo, individuando il soggetto destinatario del mandato. Dopo le formalità, l’uomo è stato trasferito al carcere del capoluogo reggiano, dove dovrà finire di scontare una pena totale di 4 anni, 8 mesi e 15 giorni tra reclusione e arresto.