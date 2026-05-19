Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi, verso Firenze.
L’area di servizio “Cantagallo ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 22:00-6:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi nord, percorrere la SS64 VAR Nuova Porrettana e il Raccordo di Sasso Marconi (R43) e rientrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi.
Si precisa che sarà contestualmente chiuso il Raccordo autostradale di Sasso Marconi (R43), in direzione del centro abitato di Sasso Marconi. In alternativa, percorrere la SP325 val di Setta.