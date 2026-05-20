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Capire la mafia oggi in un incontro con il procuratore Paci

Si intitola Capire la mafia oggi. ‘Ndrangheta, a dieci anni dal maxi processo Aemilia” l’iniziativa che si svolgerà lunedì 25 maggio, alle ore 21, nella sala del Consiglio comunale di Castelnovo di sotto in municipio.

Si tratta di un incontro pubblico di dialogo e confronto per promuovere la legalità e la consapevolezza civile che avrà come protagonisti il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia Gaetano Calogero Paci e il giornalista Tiziano Soresina.

L’iniziativa è organizzata dal Comune ed è a ingresso libero e gratuito.

Tutto pronto per la sfilata di Castelshow, accompagnata da musica e cibo

Moda, bellezza, risate e buon cibo. Questo il ricco menù di “Castel Show”, la serata organizzata dai commercianti castelnovesi, riuniti nell’associazione Botteghe della Rocca.

L’appuntamento sarà sabato 23 maggio nella centralissima piazza Prampolini.

Fin dalle ore 18 ci sarà il gnocco fritto dell’associazione Al Castlein da asporto. Alle 19.30 aprirà lo stand gastronomico con gnocco e salumi.

La sfilata, presentata da Alessandra Bertelli con il comico Willer Collura, inizierà alle 21.

Sfileranno Federica Moda Donna, Cadoppi, Cartoleria della Rocca, Cillo il barbiere, erboristeria “Sole”, tabaccheria La Perla,Il bello delle donne e Tartaruga 2.0.

Dopo la sfilata si ballerà con dj Spaggio.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Castelnovo di Sotto.

Ultimi giorni per partecipare a Castelsport

Sono gli ultimi giorni per iscriversi all’XV edizione di Castelsport.

Entro sabato 23 maggio i partecipanti dovranno compilare il modulo d’iscrizione e consegnarlo, insieme al proprio certificato medico sportivo ai negozi Zeta Sport, Aci Blu Service o Cartoleria della Rocca di Castelnovo di Sotto.

L’ormai tradizionale e molto partecipata manifestazione sportiva castelnovese, organizzata da Asd Castelsport, in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, si svolgerà sabato 6 e domenica 7 giugno.

Il centro storico, chiuso al traffico per l’intera giornata, si trasformerà in un vero e proprio villaggio sportivo. Tra le attività sportive da provare ci saranno, anche: curling estivo, parete di arrampicata, biathlon. Inoltre è confermata la partecipazione della Polizia di Stato con attività di educazione stradale.

Non mancherà “Castelbaby”, rivolto ai bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia, che si svolgerà all’interno della casa protetta, gestita da Asp Opus Civium per coinvolgere anche gli anziani della struttura.

La kermesse, che dal 2019 si è trasformata in “Ecofesta” per la sua attenzione al riciclo, è rivolta a tutti i bambini e alle bambine dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado dei comuni di Castelnovo Sotto, Cadelbosco di Sopra, Bagnolo, Campegine, Gattatico e Poviglio.

Il programma prevede il ritrovo in piazza IV Novembre alle ore 14, del sabato. Alle 14.40 si terrà l’alzabandiera e verrà cantato l’inno di Mameli. I giochi inizieranno alle 14.45. Alle 19.15 cena in via Gramsci. Alle ore 9 della domenica riprenderanno i giochi, che si concluderanno alle 12.

L’obiettivo resta quello di promuovere l’avviamento dei giovani allo sport come strumento di educazione e di aggregazione, al fine di migliorare le condizioni fisiche psichiche e favorire la socializzazione attraverso il rispetto delle regole e l’attività di gruppo.

L’evento gode del patrocinio della Regione, della Provincia di Reggio, dei comuni di Bagnolo, Cadelbosco di Sopra, Campegine, Gattatico e Poviglio.