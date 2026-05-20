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E’ già programmato per domani giovedì 21 maggio un intervento di pulizia approfondita della copertura e dei pluviali del nido scuola Rita Levi Montalcini, volto anche ad accertare le causa del recente cedimento di una porzione del controsoffitto, per altro sovrastante una zona già interdetta a bambini e personale, per poter quindi procedere al ripristino dei pannelli di controsoffittatura.

Dopo che nei giorni scorsi si era verificato un primo cedimento sempre nella stessa zona e sempre in seguito ai violenti episodi temporaleschi i locali interessati – vale a dire uno degli spazi usati per il pranzo e per altre attività giornaliere – erano già stati completamente interdetti all’utilizzo da parte di bambini e personale e si era proceduto a un primo immediato intervento di pulizia della copertura e dei pluviali, durante il quale era riscontrata una forte presenza di foglie e materiale organico presumibilmente portato dal violento vento.

Domani si procederà quindi a un ulteriore intervento di pulizia e alla disostruzione approfondita dei pluviali anche nelle parti sopraelevate, poiché si ritiene che le infiltrazioni, causa del distaccamento dei pannelli, sia dovuta all’occlusione del pluviale posizionato sopra al controsoffitto. Accertate le cause del cedimento e la stabilità dei controsoffitti, si potrà quindi procedere anche al ripristino degli spazi, mentre è programmato per l’estate l’avvio dei lavori di completo rifacimento della guaina impermeabile della copertura.

Infatti, da tempo l’Istituzione Scuole e nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia insieme alla cooperativa Accento ha avviato un percorso per la messa in sicurezza dei locali del nido-scuola, a seguito di una prima problematica che si era verificata a luglio 2025. Per tale motivo, nel Piano triennale delle opere pubbliche è stato previsto un investimento di 100 mila euro per il rifacimento parziale della guaina a copertura del tetto. In quest’ottica, proprio per consentire l’avvio dei lavori, il servizio estivo previsto per il mese di luglio nei locali del nido scuola è stato dislocato presso il nido Bellelli. Sempre per questo motivo, da settembre è previsto lo spostamento delle sezioni di scuola d’infanzia e delle sezioni di nido che si trovano nella parte di scuola interessata dai lavori (lato che affaccia su viale Magenta). Le sezioni verranno spostate nei locali attualmente occupati dalla scuola Iqbal, al primo e secondo piano di via Verdi, quando quest’ultima verrà trasferita nella nuova sede del Polo dell’infanzia al Parco Ottavi.

Sul nido Rita Levi Montalcini alcune precisazioni dell’Istituzione scuole e nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia

L’affidamento relativo al Lotto 7 – Nido/Scuola Giobi (oggi rita Levi Montalcini, è stato aggiudicato a seguito di procedura aperta sopra soglia comunitaria. La procedura non è stata impostata secondo una logica di massimo ribasso, bensì attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a del D.Lgs. 50/2016) che prevede l’attribuzione di 80 punti all’offerta tecnica e 20 punti all’offerta economica. Tale impostazione intende proprio privilegiare in modo significativo la qualità progettuale, organizzativa ed educativa del servizio, coerentemente con il forte rilievo sociale dei servizi educativi per l’infanzia e con gli obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Istituzione scuole e nidi d’infanzia del Comune.

Inoltre, nel corso della gestione e successivamente in sede di rinnovo contrattuale per il periodo 01/09/2024 – 31/08/2027, l’Istituzione ha riconosciuto integralmente gli adeguamenti derivanti dal rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali e dalle nuove tabelle ministeriali sul costo del lavoro emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.D. n. 30/2024 del 14/06/2024.

Si ricorda infatti che in data 5 marzo 2024 è stata ratificata tra le organizzazioni sindacali FP CGIL, FP CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL, UILTUCS e le Associazioni della cooperazione sociale AGCI – Imprese Sociali, Confcooperative-Federsolidarietà e Legacoopsociali, l’intesa per il rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025.

L’Istituzione, nel pieno rispetto della contrattazione collettiva nazionale e delle richieste avanzate congiuntamente dalle organizzazioni sindacali e dalle centrali cooperative firmatarie del CCNL, ha pertanto recepito e riconosciuto gli incrementi del costo della manodopera richiesti dalle cooperative aggiudicatarie, procedendo all’adeguamento dei corrispettivi contrattuali al fine di garantire la sostenibilità dei servizi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati.

Il rinnovo del CCNL rappresenta infatti un passaggio fondamentale per valorizzare il lavoro svolto dai professionisti della cooperazione sociale, impegnati quotidianamente nei servizi.

“Le scelte adottate dall’Istituzione – afferma il direttore dell’Istituzione scuole e nidi Nando Rinaldi – conferma l’attenzione al mantenimento della qualità dei servizi, alla sostenibilità gestionale e al pieno riconoscimento del valore del lavoro educativo e di cura. È pertanto importante distinguere con chiarezza il tema della sicurezza strutturale dell’immobile dall’impianto amministrativo e contrattuale dell’appalto educativo. Resta naturalmente confermata la massima attenzione rispetto all’accertamento delle cause dell’episodio che si è verificato e all’adozione di tutte le verifiche e misure necessarie a tutela della sicurezza di bambini, lavoratori e famiglie”.