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La Benny Cup torna a Modena per una nuova giornata di sport, solidarietà e inclusione. L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio all’Asd Monari Nasi, in via Milano 161 dove, dalle 15 alle 21, andrà in scena uno degli eventi benefici più sentiti e riconosciuti del territorio, nato per sostenere la lotta contro i tumori e diventato negli anni un appuntamento ormai tradizionale per la città.

Quella del 2026 sarà un’edizione ancora più significativa, reduce anche dalla prima esperienza fuori dai confini provinciali con la tappa di Torino, un passaggio importante che ha confermato la crescita di un progetto capace oggi di andare oltre il semplice torneo sportivo.

La Benny Cup – presentata questa mattina in municipio dall’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi, dal fondatore della manifestazione Federico Benincasa, dal presidente Lilt – Lega Italiana Lotta Tumori Claudio Dugoni, da Leonardo Zanfi, responsabile organizzativo del torneo per l’Asd Monari-Nasi, e Marco Carboni, presidente Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Modena – si presenta infatti sempre più come un movimento fatto di relazioni, partecipazione e comunità, con collaborazioni sul territorio in costante aumento e la volontà di ampliare ulteriormente il proprio abbraccio anche ad altre regioni italiane.

In campo scenderanno 22 squadre composte da bambini del 2018, comprese due squadre special, in una giornata che unirà calcio, amicizia e condivisione. Uno dei momenti più attesi sarà come sempre quello delle 18.30 con il match dei ragazzi del Tsm, diventato negli anni uno dei simboli più emozionanti della manifestazione: i ragazzi speciali giocheranno circondati dai bambini e dal pubblico in un’atmosfera di festa e partecipazione che rappresenta pienamente lo spirito della Benny Cup.

Tra gli ospiti della giornata ci sarà anche Giorgio Luppi, freestyler internazionale e campione di Upper body, protagonista di un ritorno speciale nato dall’amicizia costruita negli anni con il mondo della Benny Cup. Non mancheranno inoltre momenti artistici e di intrattenimento: un artista accompagnerà la manifestazione con opere ispirate al “baffo”, logo della Benny Cup, mentre lo stand di Gibi, che stamperà in diretta, riserverà anche una sorpresa pensata appositamente per l’evento.

Durante tutta la giornata saranno presenti stand gastronomici e sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti. Tra le realtà coinvolte anche la Protezione civile, a testimonianza di una rete territoriale sempre più ampia e partecipe attorno alla manifestazione, che sarà presente con uno stand sull’importanza del ruolo di scendere in campo per gli altri. Non mancheranno ovviamente anche i volontari della Lilt che saranno presenti come partner durante la manifestazione.

A chiudere la giornata saranno le premiazioni finali, al termine di un evento che negli anni ha saputo trasformare il ricordo, la solidarietà e lo sport in un’esperienza collettiva capace di crescere, coinvolgere e guardare sempre più lontano.