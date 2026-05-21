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Un premio per nutrire nei giovani l’amore per l’arte e la bellezza. Sono tanti gli studenti delle scuole reggiane che hanno aderito al Premio ‘Giacomo Riva’, istituito con l’intento di promuovere i valori dell’arte e della cultura. Sculture, dipinti, video, disegni, racconti, composizioni musicali. Una carrellata di opere che hanno entusiasmato la giuria.

I premi sono stati consegnati oggi, nella cornice di Palazzo da Mosto alla presenza di Leonello Guidetti, presidente della Fondazione Manodori, Marco Mietto, assessore alla cultura e ai giovani del Comune di Reggio Emilia, Sandro Parmiggiani, critico d’arte, e Annamaria Riva.

Il premio è stato voluto dalla moglie di Giacomo Riva, con la collaborazione della Fondazione Manodori e della Fondazione Palazzo Magnani.

“L’obiettivo del premio – ha spiegato Annamaria Riva – è proporre agli studenti una riflessione su cosa sia un collezionista, cosa significhi amare l’arte e la bellezza. Mio marito ha dedicato la propria vita a queste passioni e la nostra casa ha le pareti completamente coperte di oli su tela, incisioni, acquerelli di Manfredi”.

Come tutti i collezionisti veri, Riva si è posto il problema di fare in modo che i quadri raccolti continuino ad essere apprezzati da un ampio pubblico. Ha quindi donato una selezione di 176 pezzi alla Fondazione Manodori, un ente al servizio della città e del territorio. Una selezione di opere viene esposta in modo permanente a Palazzo da Mosto.

“La Fondazione – ha detto il presidente, Leonello Guidetti – ha voluto contribuire a diffondere valori positivi tra le nuove generazioni. Siamo rimasti piacevolmente stupiti dall’impegno e dalla cura con cui gli studenti hanno lavorato lungo questo percorso. E gli elaborati sono davvero molto belli e suggeriscono idee nuove, approcci diversi, tante modalità espressive”.

“Siamo grati quindi ad Annamaria Riva – ha concluso – che ha ideato questo premio, agli studenti, gli insegnanti e i dirigenti che l’hanno animato ed accompagnato”.

Studenti e insegnanti che hanno aderito all’iniziativa appartengono a due scuole di Reggio Emilia, il Liceo Artistico Chierici e il Conservatorio Peri-Merulo. Sono state premiate Simona Delfino, Alice Ferretti, Ekamjot Kaur, Anastasiia Koshakivska, Carla Lombardi, Silvia Nuvola Sgavetti, Xinhui Liu, guidate dall’insegnante Alessandro Barbieri.

Per il Peri-Merulo premi a Victoria Manca e Maria Vittoria Lasagni, seguite dai docenti Franca Bacchelli e Renato Negri.