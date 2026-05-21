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Il festival itinerante Crossroads si tinge di soul e rhythm & blues: martedì 26 maggio alle ore 21 la cantante China Moses si esibirà in concerto al Teatro Asioli di Correggio (RE), accompagnata da Kwame Yeboah (tastiere e voce), Jerome Cornelis (chitarra, sax e voce), Emmanuel Sunee (basso elettrico) ed Ebow “Lox” Mensah (batteria).

Impetuosa, dalla voce portentosa e vibrante, per non dire del portamento sensuale col quale domina la scena: China Moses ha la magia nel dna. Quello della madre, la celeberrima Dee Dee Bridgewater, di cui sembra di ritrovare, in China, la dirompente carica vocale degli anni che la trasformarono in una star internazionale. E occasionalmente è anche possibile vederle esibirsi assieme, madre e figlia.

Nata a Los Angeles nel 1978, China Moses ha sempre dichiarato di sentirsi più europea, parigina per l’esattezza, che statunitense. Il suo singolo d’esordio risale al 1996. A esso seguirono i primi album e l’ingresso nel mondo della televisione, attività destinata a intensificarsi col tempo. Nella sua discografia più recente spiccano This One’s for Dinah, su etichetta Blue Note, e Crazy Blues: entrambi aperti omaggi alla grande tradizione del canto jazz femminile, in compagnia del pianista Raphaël Lemonnier. Con Nightintales (2017), un viaggio nella notte sulle onde del jazz, il soul, l’R&B, il blues, il pop, cuciti assieme in un caleidoscopio di umori, China si presenta anche come autrice di canzoni, rese con la sua voce flessibile e avvolgente. L’artista è così completa. Nel 2025 è poi arrivato il nuovo album It’s Complicated.

Informazioni

Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it – website: www.crossroads-it.org – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite:

Correggio (RE): Teatro Asioli, Corso Cavour 9. Biglietteria nelle date di concerto ore 18-19 e dalle 20, tel. 0522 637813.

Informazioni, prenotazione: Biglietteria Teatro Asioli dal lunedì al venerdì (giovedì chiuso) ore 18-19, sabato ore 10:30-12:30, tel. 0522 637813, biglietteria@teatroasioli.it, www.correggiojazz.it, www.teatroasioli.it.