

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Nicola Benassi è il nuovo segretario del Partito Democratico di Formigine. Classe 1991 (34 anni), sposato, nato e cresciuto nella frazione di Magreta e residente a Formigine, Benassi vanta già una consolidata esperienza istituzionale, avendo ricoperto i ruoli di capogruppo e di consigliere comunale per PD, consigliere dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e presidente delle commissioni bilancio di entrambi gli enti nel decennio tra il 2014 e il 2024. Nella vita professionale, opera come direttore commerciale e finanziario nel settore IT.

Eletto all’unanimità nel corso di un congresso molto partecipato, prende le consegne da Luca Malagoli, che nella sua relazione di bilancio, molto apprezzata, ha ricordato le significative affermazioni elettorali come le ultime amministrative e regionali.

A presiedere i lavori assembleari è stato Franco Richeldi, già sindaco di Formigine, che ha introdotto gli interventi dei vertici del partito ospiti della serata: il segretario regionale PD dell’Emilia-Romagna Luigi Tosiani, il segretario della federazione provinciale di Modena Massimo Paradisi e il vicesegretario Diego Lenzini.

Nei loro interventi, i dirigenti hanno delineato profonde riflessioni sullo scenario geopolitico internazionale e sui nodi cruciali della gestione della cosa pubblica, dalla sanità universalistica alla sicurezza urbana. Hanno inoltre stimolato il circolo formiginese a proseguire sulla strada dell’ascolto attivo e della prossimità con la cittadinanza, sottolineando la responsabilità di ripartire da un programma politico chiaro, concreto e focalizzato su pochi e strategici perni di sviluppo economico e sociale.

La mozione presentata da Benassi si è focalizzata sul potenziamento dell’attività del circolo tramite un fitto calendario di eventi, feste e momenti di ritrovo volti a consolidare la partecipazione dei militanti e ad aprire le porte ai cittadini. Il neosegretario ha illustrato i punti cardinali del suo mandato: prossimità e ascolto, incremento dei momenti di incontro diretto e la presenza fisica in piazza e tra le persone.

Centralità delle frazioni: valorizzare l’identità e i bisogni specifici di tutto il territorio comunale, da Magreta a Casinalbo, passando per Corlo, Formigine, Colombaro e Ubersetto.

Sinergia di Distretto: lavorare in stretto coordinamento strutturale con le realtà del Distretto Ceramico (Sassuolo, Maranello, Fiorano, Formigine e area montana).

Nuova segreteria tematica: costituzione di un gruppo dirigente eterogeneo, spiccatamente operativo e con deleghe chiare e ben definite.

Comunicazione integrata: unire la capillarità dei tradizionali banchetti di piazza alla modernità dei canali digitali e dei social network.

Partito come “Casa del Confronto”: alimentare un dialogo costante, costruttivo e sinergico tra gli eletti in Consiglio comunale, la Giunta e la base politica.

Cultura di coalizione: cura e sviluppo strategico dei rapporti con tutte le liste alleate del centrosinistra formiginese.

Il dibattito che è seguito ha visto un ampio e costruttivo confronto, arricchito dai contributi di numerosi iscritti, tra cui l’attuale sindaca di Formigine, Elisa Parenti, e la consigliera regionale Maria Costi.

Al nuovo segretario e a tutta la comunità del Partito Democratico di Formigine vanno i più sinceri auguri di buon lavoro per le sfide future.