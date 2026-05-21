

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Un importante gesto di attenzione verso la salute dei più piccoli arriva dalla ditta Nuova BGP srl di San Felice, che ha donato alla Pediatria di Comunità di Mirandola dieci manichini “Mini Anne”, strumenti fondamentali per la formazione pratica nelle manovre di primo soccorso.

I dispositivi saranno utilizzati principalmente nelle attività formative nelle scuole, permettendo a bambini e ragazzi di apprendere in modo pratico le manovre di rianimazione cardiopolmonare. I percorsi, rivolti alle diverse fasce d’età, adattando il linguaggio e le modalità didattiche, hanno l’obiettivo comune di insegnare come intervenire in caso di emergenza, a partire dalla chiamata al 112/118 e dalle prime manovre salvavita.

Grazie a questa donazione, sarà possibile potenziare l’efficacia dei corsi, offrendo ai partecipanti un’esperienza formativa ancora più concreta e coinvolgente. L’utilizzo dei manichini, infatti, consente di esercitarsi in sicurezza e acquisire maggiore consapevolezza e prontezza nell’affrontare situazioni di emergenza.

“La sanità diventa realmente pubblica quando costruisce competenze diffuse nella comunità, accompagnando le persone fin da piccole – sottolinea Linda Viapiana, coordinatrice assistenziale della Pediatria di Comunità di Area Nord, che ha accolto i rappresentanti dei donatori, Marco Palazzi e Graziano Goldoni, insieme al dottor Matteo D’Angelo, Cure Primarie Area Nord, a Rino Cecconi, infermiere 118 in pensione e volontario della Croce Blu di San Felice impegnato nella formazione ai bambini, e ad Anna Confente, referente della Promozione della Salute del Distretto di Mirandola –: dai primi approcci nell’infanzia ai percorsi nelle scuole, fino all’età adulta. In questo, la collaborazione con il tessuto produttivo locale rappresenta un valore aggiunto e donazioni come questa contribuiscono in modo significativo alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza, soprattutto in ambito pediatrico. Per questo motivo ringrazio Nuova BGP srl per la sensibilità dimostrata e per il concreto supporto alle attività educative rivolte alla comunità”.