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Sedici ufficiali provenienti da diversi Corpi di Polizia Locale dell’Emilia-Romagna hanno partecipato, presso il Comando di Mirandola, a una giornata di alta formazione promossa dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale nell’ambito del corso dedicato agli Ufficiali di prima nomina.

All’iniziativa hanno preso parte rappresentanti dei Comandi di Piacenza, Modena, Carpi, Frignano, Ravenna, UCMAN, Borgo Val di Taro, Fidenza e Reggio Emilia, confermando il valore sovraterritoriale dell’appuntamento e il ruolo del Comando di Mirandola quale luogo di confronto e crescita professionale.

La giornata è stata dedicata ai temi dell’organizzazione e della gestione dei Corpi di Polizia Locale, con approfondimenti sui modelli di organigramma, sulle disposizioni di servizio che regolano operativamente le strutture di polizia e sui principali elementi della teoria dell’organizzazione dei servizi.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento professionale, scambio di esperienze e condivisione di buone pratiche operative tra realtà territoriali differenti, rafforzando il valore della formazione continua come strumento essenziale per garantire servizi sempre più qualificati, efficienti e vicini alle esigenze delle comunità.