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Il cardinale Camillo Ruini si troverebbe nuovamente ad affrontare un quadro clinico particolarmente delicato. Ruini, originario di Sassuolo, 95 anni lo scorso 19 febbraio, da alcuni giorni sarebbe in condizioni di salute critiche. Il porporato, secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l’ossigeno.

Camillo Ruini è stato per sedici anni, dal 1991 al 2007, presidente della Conferenza episcopale italiana. È stato anche cardinale vicario del papa per la diocesi di Roma, nonché uno dei religiosi che ebbero maggiore influenza in politica.

Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali ma poi si era ripreso.