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Fondazione Ennio Doris avvia un nuovo progetto di borse di studio e mentorship sul territorio, con il sostegno di Gruppo Italcer e in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UniMORE). L’iniziativa nasce all’interno del programma “Community & Mentorship” promosso dalla Fondazione Ennio Doris, ente del Terzo Settore nato nel 2022, con l’obiettivo di valorizzare il talento e favorire la mobilità sociale, e mira a sviluppare e diffondere un modello educativo integrato che combina borse di studio, formazione e orientamento per studenti meritevoli.

L’idea del partenariato nasce dalla volontà di rendere questo modello sostenibile e scalabile nel tempo, mantenendo al contempo una forte dimensione di prossimità e accompagnamento degli studenti, resa possibile dal coinvolgimento diretto di università, imprese e attori del territorio. Un approccio che consente di valorizzare le specificità locali e di ampliare progressivamente il numero di giovani coinvolti e l’impatto generato.

Il modello propone la collaborazione tra mondo non profit, impresa e università: Fondazione Ennio Doris come ideatore e promotore e garante del percorso formativo; Italcer Group come partner sostenitore, a supporto dello sviluppo dell’iniziativa e del rafforzamento delle competenze in linea con le esigenze del mondo del lavoro; UniMORE come partner accademico per la selezione degli studenti e la valorizzazione del loro percorso di studi.

Il progetto prevede l’assegnazione di borse di studio a studenti universitari dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UniMORE), selezionati secondo criteri di merito e reddito, e il loro inserimento in un percorso triennale di mentorship, realizzato e gestito sul territorio con il supporto di Italcer Group.

Al sostegno economico viene affiancato un percorso strutturato di sviluppo delle competenze comportamentali, attraverso workshop, momenti di confronto con professionisti ed esperienze di orientamento al mondo del lavoro.

L’obiettivo è accompagnare gli studenti nella crescita personale e professionale, fornendo strumenti concreti per affrontare con consapevolezza e solidità le sfide del contesto lavorativo.

Sara Doris, Presidente Fondazione Ennio Doris

“Crediamo in un modello educativo che non si limiti a sostenere il merito, ma che accompagni i giovani in un percorso di crescita personale e professionale. La Fondazione nasce dal ricordo di mio padre Ennio Doris e dalla consapevolezza che il suo percorso umano e imprenditoriale è stato reso possibile anche grazie al sostegno ricevuto negli studi. Un’esperienza che oggi vogliamo tradurre in opportunità concrete per le nuove generazioni. Questo partenariato rappresenta per noi un passaggio strategico per costruire un modello replicabile, capace di essere adottato in diversi territori italiani grazie al coinvolgimento di una potenziale rete ampia e qualificata di attori – università, imprese, realtà del Terzo Settore, famiglie imprenditoriali – per generare un impatto concreto e duraturo.

Alla base di questa collaborazione vi è una forte condivisione di valori: l’attenzione alle persone, la centralità dell’educazione e la volontà di investire sui giovani come leva di sviluppo per il Paese.”

Graziano Verdi, Amministratore Delegato Italcer Group

“Siamo orgogliosi di affiancare Fondazione Ennio Doris e UNIMORE in un progetto che promuove concretamente la crescita e le opportunità per le nuove generazioni. Sostenere questa iniziativa significa per Italcer investire nel futuro dei giovani e del territorio. Crediamo che ogni capacità debba essere valorizzata e sostenuta, senza distinzione di provenienza sociale, e che la collaborazione tra impresa, università e terzo settore sia fondamentale per creare percorsi di crescita solidi e inclusivi. Attraverso questo progetto vogliamo contribuire allo sviluppo di competenze chiave per il mondo del lavoro, accompagnando giovani meritevoli in un percorso che unisce formazione, orientamento ed esperienze concrete. È così che si costruisce valore, per le persone e per il territorio.”

Monia Montorsi, Vicerettrice con delega alla Comunità Studentesca, Orientamento e Diritto allo Studio UniMORE

“L’adesione a questo progetto riflette la missione del nostro Ateneo: essere motore di mobilità sociale e crescita per la comunità,” dichiara la Prof.sa Monia Montorsi Vicerettrice con delega alla Comunità Studentesca, Diritto allo studio e Orientamento.

“È priorità strategica della nostra governance porre lo studente al centro, garantendo un supporto concreto lungo tutto il percorso formativo. Grazie alla sinergia con Fondazione Ennio Doris e Gruppo Italcer, offriamo ai nostri giovani un modello di mentorship che integra l’eccellenza didattica con il sostegno alla formazione e lo sviluppo delle soft skills. In un mercato competitivo, questa unione trasforma il merito in talento pronto all’impatto, fornendo ai futuri professionisti gli strumenti per diventare il valore aggiunto delle imprese di domani e della nostra società”.

Fondazione Ennio Doris

La Fondazione Ennio Doris nasce nel 2022 con l’obiettivo di proseguire e sviluppare l’eredità valoriale di Ennio Doris, promuovendo iniziative capaci di generare impatto sociale duraturo. L’azione della Fondazione si concentra in particolare sull’educazione come leva di mobilità sociale, attraverso programmi strutturati di borse di studio, mentorship e sviluppo delle competenze rivolti a studenti meritevoli.

ITALCER GROUP

Il Gruppo Italcer, primario gruppo di riferimento nella ceramica di alta gamma, guidato da Graziano Verdi e controllato dal 30 aprile 2026 da Wienerberger AG, vanta un fatturato di oltre 350 milioni nel 2025, centinaia di progetti realizzati, 15.000 clienti nel mondo e oltre 1.200 dipendenti. Oggi opera attraverso marchi di alto di gamma e storiche realtà industriali nel settore ceramico che realizzano prodotti d’eccellenza per interni ed esterni e ne fanno parte: Fondovalle, La Fabbrica-AVA, Elios Ceramica, Devon&Devon, Ceramica Rondine, Bottega, Equipe Cerámicas, Opificio Ceramico e Terratinta.