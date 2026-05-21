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Lungo la Via della Lana e della Seta il paesaggio non è solo sfondo ma spazio vivo di relazione, attraversamento e immaginazione condivisa. È qui che prende forma Fare comunità: arte pubblica lungo la Via della Lana e della Seta, un progetto che intreccia arte contemporanea, saperi locali e territorio, trasformando il cammino in un’esperienza estetica e collettiva.

Nel dialogo tra sentieri, paesi e memorie dell’Appennino, il progetto attiva nuove possibilità di incontro tra persone e luoghi, facendo emergere la dimensione culturale del paesaggio come bene comune e spazio di pensiero condiviso.

Attraverso la commissione di nuove opere d’arte pubblica, l’iniziativa ha visto il coordinamento curatoriale del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna del Settore Musei Civici del Comune di Bologna, che ha selezionato e coinvolto gli artisti Enrico Malatesta e Attila Faravelli a Castiglione dei Pepoli (2023), Rachele Maistrello a Grizzana Morandi (2025-2026), Mario Airò a Burzanella (2025-2026).

In occasione dello svelamento delle ultime due commissioni che concludono il percorso condiviso tra le due realtà istituzionali, sabato 23 maggio il pubblico è invitato a partecipare a un cammino itinerante che da Burzanella conduce a Grizzana Morandi, attraversando un tratto della Via della Lana e della Seta e incontrando le opere di Mario Airò e Rachele Maistrello direttamente nel paesaggio che le ospita. Sorgente Zoe di Mario Airò, posizionata in prossimità del Monumento ai Caduti di Burzanella, è una fontana in pietra che mette in relazione la possibile origine del luogo con la presenza della sorgente del torrente Vezzano.

Fuochi fatui di Rachele Maistrello, collocata nel prato che segue i Fienili del Campiaro, si presenta come un insieme di sculture che si inseriscono nel contesto naturale tra presenza reale e costruzione immaginativa, attivando un gioco di riconoscimenti e slittamenti percettivi.

Il programma

ore 10.30: Burzanella, Chiesa parrocchiale: inaugurazione dell’opera Sorgente Zoe di Mario Airò

ore 11.30: partenza a piedi per Grizzana Morandi

ore 13.00 circa: sosta pranzo presso la Pro Loco di Monteacuto Ragazza con cestini picnic offerti dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese

ore 17.00: Grizzana Morandi, Fienili del Campiaro: inaugurazione dell’opera Fuochi fatui di Rachele Maistrello

A seguire

ore 18.00: inaugurazione a Casa Morandi della mostra Luce congelata di Evgeny Antufiev

ore 19.00: rientro a Burzanella in navetta o con mezzi propri L’iscrizione alla passeggiata è possibile tramite la compilazione di questo form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek_aQwN1KIxKyLLe6mbzkxDG-pJV3Nz6Fx2f6_6DfYy-XW2Q/viewform?usp=send_form