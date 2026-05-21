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La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15.00, la Squadra Volante, nel transitare in zona Costellazioni, ha notato un giovane aggirarsi con fare sospetto nei campi tra Stradello San Marone e via dell’Ariete.

In particolare, gli agenti, rimasti in disparte ad osservare, hanno assistito a un verosimile scambio di sostanza stupefacente tra il 19enne e un altro uomo, il quale in cambio gli consegnava una banconota da 20 euro.

Alla vista della Polizia, l’indagato ha cercato di darsi alla fuga ma è stato raggiunto e bloccato dagli operatori nel canale adiacente alla pista ciclabile di via dell’Ariete.

Nella sua disponibilità sono stati rinvenuti due involucri contenenti hashish e la somma in contanti di 305 euro, suddivisa in banconote di vario taglio.

Grazie anche all’ausilio di un’unità cinofila della Polizia Locale, ai piedi di un albero nelle vicinanze del luogo ove era avvenuto lo scambio, sono state rinvenute altre 8 dosi di hashish e 30 di cocaina.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Piacenza.