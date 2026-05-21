

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Entrare nella propria abitazione e scoprire segni inequivocabili di intrusione è un’esperienza che scuoterebbe chiunque. Lo sa bene una cittadina di Scandiano, che il 20 maggio 2026, intorno alle 13:00, rientrando a casa si è trovata di fronte a una scena inquietante. Notando il cancello elettrico parzialmente aperto e il cilindro della porta d’ingresso in legno danneggiato, ha subito capito che qualcuno si era introdotto nella sua villa. Una volta dentro, le sue preoccupazioni sono state confermate: l’ingresso e la cucina erano stati rovistati, con oggetti sparsi ovunque. Ma quello che ha scoperto in una camera da letto al piano terra è stato ancora più scioccante. Sul letto, in evidente stato confusionale, c’erano un uomo e una donna, intrusi all’interno della sua abitazione.

La proprietaria ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112, mettendo in moto l’intervento dei Carabinieri della Tenenza di Scandiano. Una pattuglia è arrivata rapidamente sul posto e ha tratto in arresto i due individui, considerati i presunti responsabili dell’effrazione. Durante l’ispezione della casa, le forze dell’ordine hanno trovato una borsa già riempita con effetti personali della proprietaria e un cofanetto contenente circa 50 euro in monete, materiale che i due avevano presumibilmente preparato per portare via. Non solo: addosso all’uomo è stato ritrovato un portafoglio contenente oltre 220 euro in contanti, somma che è stata prontamente restituita alla proprietaria dell’abitazione.

Le verifiche hanno identificato i due sospetti: un uomo di 31 anni originario di Acerra (NA), senza fissa dimora, e una giovane donna di 20 anni, nativa di Scandiano ma residente a Casalgrande, anche lei attualmente senza dimora stabile. Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. Alla luce delle prove raccolte, i Carabinieri hanno proceduto con l’arresto della coppia con l’accusa di concorso in tentato furto aggravato. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale locale e si trovano ora a disposizione della Procura della Repubblica. Nel frattempo, le indagini proseguono per approfondire ulteriormente la dinamica dei fatti e valutare le implicazioni legali prima dell’azione penale.