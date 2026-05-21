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L’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia e la Fondazione Mondinsieme hanno recentemente siglato una convenzione per sviluppare attività di orientamento sulle prestazioni e sui percorsi sanitari attraverso un approccio interculturale.

La convenzione, i cui contenuti sono stati presentati nei giorni scorsi in un incontro vivamente partecipato, ha la durata di due anni e pone tra gli obiettivi il rafforzamento della collaborazione tra le due organizzazioni.

In particolare, viene evidenziata l’intenzione di sviluppare e consolidare attività di prevenzione, informare su campagne di carattere sanitario (es. screening, vaccinazioni, etc), supportare la diffusione di corrette informazioni sulla fruizione dei servizi e sulle prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Regionale (modalità di accesso, articolazioni organizzative).

Saranno poste, inoltre, le basi per favorire un processo di analisi collaborativa e partecipativa tra l’azienda sanitaria e le associazioni facenti parte dell’Assemblea di Mondisieme per individuare eventuali criticità, barriere nell’accesso ai servizi e bisogni di salute.

Il protocollo pone un focus, inoltre, sull’esigenza di far crescere l’alfabetizzazione sanitaria (health literacy) della popolazione portatrice di un background internazionale, oltre che favorire la partecipazione ai progetti di ricerca e pianificazione sanitaria.

Sarà incentivata la collaborazione all’ideazione e all’attuazione di momenti e percorsi di partecipazione e ascolto con i rappresentanti di associazioni e organizzazioni rappresentative della pluralità linguistica, culturale e religiosa per rafforzare il carattere di equità e antidiscriminazione che è proprio dell’offerta socio-sanitaria.

L’accordo tra l’azienda sanitaria e Mondinsieme è il coronamento di progetti e iniziative portate avanti nel corso degli ultimi anni con l’intento di informare sui temi della salute, sensibilizzare e favorire la prevenzione.

A fare da sfondo all’avvio della collaborazione è stata la pandemia da Covid-19 che ha visto la proposta di appuntamenti volti a orientare comportamenti e disseminare conoscenze fondamentali, anche attraverso la traduzione dei contenuti in più lingue.

Nel corso degli anni sono state sviluppate congiuntamente ad alcune associazioni dell’Assemblea di Mondinsieme iniziative a supporto di progetti di solidarietà internazionale, talvolta con invio di materiali sanitari oggi utilizzati negli ospedali del Senegal e del Burkina Faso.

“La convenzione appena firmata” spiega la Direttrice del Distretto sanitario di Reggio Emilia Benedetta Riboldi “vede il ruolo strategico delle associazioni dell’Assemblea di Mondinsieme in quanto portano istanze e letture utili a migliorare l’approccio in ottica interculturale del Servizio Sanitario e, contemporaneamente, svolgono un lavoro di coinvolgimento e accompagnamento tra associati e associate, veicolando informazioni essenziali sulle campagne sanitarie, realizzando attività di prevenzione e momenti di formazione”.

“Questa collaborazione che vede protagoniste le associazioni della nostra Assemblea” – sottolinea il coordinatore del Centro interculturale Mondinsieme Gianluca Grassi – “ha già alle spalle diversi momenti di informazione e prevenzione, attività di ricerca, percorsi di orientamento e dialogo sui servizi, oltre che attività di solidarietà internazionale. Stiamo lavorando insieme all’azienda USL IRCCS a diverse iniziative e percorsi per promuovere una salute equa e plurale”.