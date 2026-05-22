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Una mattinata all’insegna del movimento, del gioco e della condivisione quella in programma sabato 23 maggio a partire dalle 8.30 al parco Ferrari: protagoniste le classi terze delle scuole primarie di Modena. L’appuntamento segna la conclusione dell’anno scolastico 2025/2026 per il progetto “Scuola Sport”, un percorso che da oltre trent’anni accompagna le scuole della città promuovendo l’attività fisica come sana abitudine quotidiana, grazie alla collaborazione tra docenti ed esperti qualificati.

Per l’occasione, il parco si trasforma in un grande spazio di gioco a cielo aperto: alunne e alunni sono protagonisti di un percorso multigioco organizzato a stazioni, dove possono cimentarsi, in forma ludica e condivisa, nelle attività motorie sperimentate durante l’anno. Un’esperienza, dunque, che unisce divertimento e apprendimento, valorizzando il movimento come occasione di crescita, relazione e benessere. La giornata offre anche un momento di festa aperto a insegnanti, famiglie ed esperti, con un’atmosfera resa ancora più vivace dalla conduzione di uno speaker di Radio Pico. Durante l’iniziativa sono inoltre presenti punti ristoro con servizio bar.