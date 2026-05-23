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La Polizia di Stato di Bologna ha concluso nella giornata di ieri, 22 maggio 2026, la procedura riguardante il rimpatrio di un cittadino rumeno classe 1991, arrestato lo scorso 20 maggio dalle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per il reato di danneggiamento aggravato.

L’intervento era scaturito nel pomeriggio del 20 maggio a seguito di numerose segnalazioni da parte di passanti. L’uomo, in evidente stato di alterazione, era stato sorpreso tra via Goito e via Guglielmo Oberdan mentre lanciava oggetti contro le vetrine di alcune attività commerciali e veicoli in sosta, giungendo infine a sradicare un segnale stradale per poi brandirlo in strada.

Giunti tempestivamente sul posto, i Poliziotti hanno messo in sicurezza l’individuo, nonostante la resistenza opposta. Dagli accertamenti effettuati dagli operatori è emerso che il soggetto, privo di fissa dimora sul territorio nazionale, era gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio.

A seguito dell’arresto, il soggetto veniva trattato dall’Ufficio Immigrazione per gli approfondimenti di settore. Lo stesso Ufficio, a seguito della convalida del provvedimento emesso dal Prefetto di allontanamento immediato dal territorio nazionale con divieto di rientro per i prossimi 5 anni da parte del Tribunale di Bologna, ha dato esecuzione al rimpatrio del soggetto nella giornata del 22 maggio 2026.

La zona interessata dall’atto vandalico è stata prontamente messa in sicurezza in collaborazione con la Polizia Locale.