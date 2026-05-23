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Ieri mattina gli agenti, interpellati direttamente da un cittadino, hanno recuperato il cellulare smarrito la sera precedente nella zona di Massarenti.

Il sistema di localizzazione segnalava la presenza del telefono nell’area di piazza del Nettuno, e la pattuglia è intervenuta in zona, accompagnando il proprietario nella ricerca, poi affiancata da una seconda auto attorno a piazza Maggiore.

Gli operatori hanno trovato il cellulare senza la scheda sim in un cestino in via Monte Grappa, in collaborazione con alcuni operatori di Hera, e l’hanno riconsegnato al proprietario.

Qualche giorno fa, il gestore di un pubblico esercizio nel Quadrilatero si è rivolto agli agenti denunciando di aver riconosciuto tra le persone che bivaccano in piazza Maggiore l’autore di un furto nel proprio esercizio, nello specifico di alcune posate dall’apparecchiatura dei tavoli esterni.

L’uomo, che si è dichiarato privo di documenti, è stato così portato per l’identificazione e perquisito nella sede centrale della Polizia Locale, e trovato in possesso di camicie e cosmetici relativi a ulteriori furti nei negozi del centro.

A seguito delle denunce per i tre furti è stato trattenuto per 12 ore e poi consegnato all’Ufficio Immigrazione.