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“Figurine in pista. Storie di motori, passione e leggende su quattro ruote” è il titolo della speciale visita guidata gratuita al Museo della Figurina di Modena (corso Canalgrande 103) in programma nell’ambito del Motor Valley Fest. L’appuntamento è, su prenotazione, per sabato 30 maggio, alle 16. Ci sono ancora alcuni posti disponibili, ci si prenota sul sito agomodena.it.

L’iniziativa promette un viaggio tra le immagini di collezioni che, fin dall’Ottocento, raccontano la storia dell’automobile e dei mezzi di trasporto. Attraverso un percorso tematico, i visitatori possono scoprire come le figurine abbiano documentato, fin dalle origini, non solo prodotti e marchi, ma anche le rivoluzioni sociali e tecnologiche legate alla mobilità: dalle prime automobili a vapore alle vetture di serie, dalle corse automobilistiche che hanno entusiasmato il mondo alle icone del design su quattro ruote.

Un approfondimento speciale è dedicato al mito di Enzo Ferrari, richiamato anche nella mostra “Figurati Modena” allestita sempre a Palazzo Santa Margherita (c’è anche l’album con le figurine), e al mondo delle competizioni, dove passione, innovazione e leggenda si fondono.

Le collezioni esposte, arricchite da materiali d’archivio e curiosità, offrono uno sguardo unico su un secolo di progresso, comunicazione e cultura pop, per appassionati di storia, design e motori.

Il Motor Valley Fest si svolge tra il 28 e il 31 maggio e, con convegni ed esposizioni, rappresenta la celebrazione della terra dei motori, un viaggio tra innovazione, cultura, passione e design tra le eccellenze del settore. La manifestazione è realizzata da Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi Emilia-Romagna, Comune di Modena, Associazione Motor Valley, MUNER, Meneghini & Associati, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Unioncamere Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Modena e Fondazione di Modena.