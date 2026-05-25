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Il Board Internazionale della Società Europea della Contraccezione e della Salute Riproduttiva, nel corso del suo congresso internazionale tenutosi a Belgrado (Serbia), ha confermato con il 100% dei voti di approvazione il ruolo del Prof. Giovanni Grandi come Editor in Chief del giornale scientifico ufficiale della Società, The European Journal of Contraception and Reproductive HealthCare, per i prossimi 4 anni (2026-2030).

Il prestigioso giornale, che ha una storia di 30 anni (venne fondato nel 1996), è una delle riviste scientifiche mondiali di riferimento nel settore della contraccezione e salute riproduttiva ed ha raggiunto sotto la guida editoriale del Prof. Grandi il più alto Impact Factor nella sua storia nel 2024.

Il Prof. Giovanni Grandi, responsabile dell’Ambulatorio di Contraccezione e di Ginecologia Oncologica Preventiva ed Ereditaria dell’AOU di Modena, ha partecipato a Belgrado al 18° Congresso della Società (The European Society of Contraception and Reproductive Health) con 4 Medici in Formazione della scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia di UniMORE, diretta dal Prof. Antonio La Marca.

Il Prof. Grandi ha presentato i risultati originali della sua ricerca scientifica riguardante trattamenti innovativi per la donna in età riproduttiva. In una delle sessioni il Prof. ha condiviso il palco fra gli altri con il prof. Đuro Macut, professore di Endocrinologia dell’Università di Belgrado e Primo Ministro della Repubblica della Serbia.

“L’evento è stato un vero successo per la scuola modenese ed italiana di ginecologia endocrinologica: abbiamo proposto nuove idee terapeutiche originali ed innovative di approcci sequenziali per la gestione del sanguinamento uterino anomalo in perimenopausa, che già applichiamo nella nostra pratica clinica da alcuni anni. Con questi nuovi approcci terapeutici sicuri ed altamente efficaci siamo in grado di gestire in modo conservativo senza alcun problema la quasi la totalità dei sanguinamenti uterini anomali da patologia uterina benigna e soprattutto migliorare l’appropriatezza prescrittiva dei più moderni farmaci a nostra disposizione” ha commentato il Prof. Grandi.

Con questo incarico, sono attualmente due le riviste internazionali nel campo della Ginecologia ed Ostetricia con un docente UniMORE come editor: il prof Grandi, Editor in Chief per EJCRH ed il prof Antonio La Marca, Editor in Chief per la rivista Minerva Obstetrics and Gynecology.

“Questo considerevole impegno editoriale è chiaramente la conseguenza della nostra continua e costante attività scientifica internazionale, che inevitabilmente porta lustro a tutta la nostra Università ” aggiunge il prof La Marca.