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Nel fine settimana, da venerdì 29 a domenica 31 maggio, con il Maranello Food Fest scatta in Piazza Amendola e al Parco Due il primo appuntamento del Giugno Maranellese, organizzato dal Consorzio ‘Terra del Mito’ in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Per tutto il week end ogni sera – sempre a partire dalle 19 – sarà attiva l’Area food con pizza, crescentine, borlenghi, piadine, carne alla griglia, cocktail, gelateria e stand per celiaci. Il tutto sempre accompagnato da esibizioni, giochi e laboratori per bambini, bancarelle, musica dal vivo ed esposizioni di auto e moto.

Per venerdì il programma prevede un’esibizione di karate e di difesa personale con il ‘Karate Judo Maranello’, un laboratorio creativo per realizzare segnalibri con i bimbi a cura de ‘Il Giretto’ (l’iscrizione è obbligatoria), il mercatino degli hobbysti e quello dei bambini (presenti tutte le sere) e due concerti di ‘Impero del Mobile’ e ‘Bomber Band’.

Sabato 30 maggio si aggiungono alla festa le letture animate con gli Albi di Mario Ramos, un’esibizione di rugby femminile con le ‘HighLanders’, e varie band in concerto: Cgm, Geco Mino, Ego Nel Pagliaio e The Innocent.

Domenica 31 maggio il programma del Maranello Food Fest comprende anche gli incontri per dilettanti di kickboxing, boxe e grappling del ‘Predator Tatami Edition’, nel parco a partire dalle ore 20.

Alla stessa ora, nell’Area spettacoli, avranno invece inizio le esibizioni musicali a cura de ‘Il Flauto Magico’: ‘Tricky/Traps’, ‘Minerva’, ‘Moonbeans’ e Color Blinds’.