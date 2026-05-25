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Il Comune di Sassuolo ha provveduto questa mattina allo smontaggio e alla rimozione coatta del dehor del Pin-Up Cafè, situato in via Rocca all’angolo con Piazza Martiri Partigiani. L’operazione, secondo quanto comunicato dal comune, esegue l’ordinanza n. 42 del Comune di Sassuolo, atto dovuto e privo di discrezionalità, emessa per dare attuazione alla sentenza n. 8684 del Consiglio di Stato, che ha dichiarato inammissibile l’ultimo ricorso della proprietà; concludendo così una vicenda iniziata nel 2021.

Secondo il Regolamento Dehors comunale, in vigore dal 2017, l’area in questione rientra nella “Zona A” (area Monumentale). L’articolo 2 del “Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro e somministrazione all’aperto” esclude espressamente l’installazione di qualsiasi struttura in via Rocca e in Piazzale della Rosa per tutelare la visuale prospettica del Palazzo Ducale.

I lavori di sgombero forzato, che hanno incluso la rimozione di pedane, tavoli e sedie , sono stati eseguiti da Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.