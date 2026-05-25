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Domenica 24 maggio è stato inaugurato il nuovo campo da basket situato all’interno dell’area sportiva della frazione di Villa Fontana, nel Comune di Medicina, in occasione del torneo “LOL*09 & I VEZ” dedicato a Lorenzo, giovane della frazione deceduto nel 2023 a causa di un tumore.

Erano presenti all’evento inaugurale il Sindaco Matteo Montanari; i rappresentanti dell’Associazione Culturale Villa Fontana, di Virtus Medicina, la presidente di Ageop Bologna Carla Tiengo, oltre ai familiari e amici di Lorenzo.

Una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e della comunità, che ha visto la partecipazione di tanti giovani e di numerosi cittadini e cittadine della frazione.

Dopo il taglio del nastro e i discorsi istituzionali, la giornata è proseguita con il torneo di basket “LOL*09 & I VEZ”, un quadrangolare Under 17 che ha visto sfidarsi le squadre di Virtus Medicina, BLS San Lazzaro, Collegno e Castellarano.

Inoltre, l’iniziativa ha avuto un importante fine solidale. L’intero ricavato della giornata sarà devoluto ad Ageop Ricerca ODV (Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica) per sostenere la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile, garantendo accoglienza e supporto psicologico ai piccoli pazienti e alle loro famiglie in ogni fase del percorso di cura.

I lavori di riqualificazione del campo da basket

Con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici, l’Amministrazione comunale ha finanziato il progetto per la realizzazione di due nuovi campi da basket per circa 150 mila euro di lavori.

Il primo campo è stato realizzato lo scorso anno all’interno dei Giardini pubblici di via Oberdan (capoluogo), dedicato a Simone Tarquinio; il secondo è stato completato quest’anno all’interno dell’area sportiva della frazione di Villa Fontana, inaugurato domenica 24 maggio.

L’area sportiva di Villa Fontana è uno spazio aperto, accessibile e privo di barriere, pensato per favorire attività fisica, socialità e inclusione. Un percorso ad anello collega il campo da calcio, il campo da tennis — che l’Amministrazione intende prossimamente riqualificare — l’area calisthenics dedicata all’attività fisica libera e il nuovo campo da basket.

L’area interessata dall’intervento si estende per circa 3.200 metri quadrati, di cui circa 570 destinati alla realizzazione del nuovo campo. L’area di gioco è stata realizzata con pavimentazione sportiva e uno strato di finitura in resina acrilica dai colori sgargianti scelti dai cittadini di Villa Fontana.

«Continuiamo a investire sugli spazi pubblici all’aperto e sulle aree sportive. Questi sono luoghi d’incontro e crescita per tutti, ma in particolare per le ragazze e i ragazzi più piccoli. Il progetto del nuovo campo da basket è stato fortemente voluto dalla Consulta della frazione e sostenuto dalla Consulta Sport. Ci piace definire i nostri obiettivi di mandato insieme ai cittadini, spesso con percorsi di partecipazione. Anche così i più giovani diventano protagonisti del comune che vivono. Ringrazio l’Associazione Culturale Villa Fontana e Virtus Medicina, per la collaborazione nell’organizzazione del torneo» – dichiara il Sindaco Matteo Montanari.