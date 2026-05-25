

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Modena, concentrando la presenza delle pattuglie dipendenti nel centro abitato di Castelfranco Emilia. Lo sforzo profuso ha permesso di raggiungere importanti risultati nell’ultimo periodo anche in termini operativi.

Nel corso della notte di sabato i Carabinieri della locale Tenenza di Castelfranco Emilia, impiegati nel pattugliamento delle aree urbane del comune castelfranchese, hanno proceduto al controllo e alla successiva perquisizione personale e locale di due individui sospetti sorpresi in corso Martiri, trovati in possesso di numerosi documenti d’identità e carte di pagamento intestate a terze persone.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il materiale rinvenuto proveniva da svariati furti commessi nei mesi precedenti tra le province di Modena e di Milano.

Per tali motivazioni entrambi gli indagati, cittadini egiziani domiciliati a Castelfranco Emilia, rispettivamente di 29 e 31 anni, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di ricettazione in concorso.

Uno dei due indagati, già noto alle forze dell’ordine, è stato anche segnalato alla Prefettura di Modena per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 9 grammi di hashish.

I documenti e i titoli di pagamento recuperati verranno restituiti ai legittimi proprietari, mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo, in attesa delle analisi di laboratorio.