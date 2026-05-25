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Un viaggio che parte dalle Madri Costituenti, attraversa le conquiste del passato e si proietta con forza verso le sfide di domani. È questo lo spirito dell’importante iniziativa dal titolo “LA COSTITUZIONE È DONNA”, organizzata nella città emiliana da Spi Cgil nazionale che si terrà mercoledì 27 maggio 2026, a partire dalle ore 9.30, al Tecnopolo di Reggio Emilia (piazzale Europa, 1). Da tutta Italia arriveranno delegazioni del sindacato pensionati per celebrare questo anniversario.

La giornata avrà al centro un momento di grande valore culturale e sociale: l’inaugurazione della mostra “PASSI DI LIBERTÀ”, che rappresenta il cammino delle donne italiane dal voto ad oggi ed è promossa dai Coordinamenti Donne SPI CGIL di Reggio Emilia, Modena e dell’Emilia Romagna, insieme al Centro documentazione donna di Modena.

Questo evento non è una semplice ricorrenza, ma un appuntamento cruciale per la nostra società. Si celebra infatti l’80esimo anniversario del voto delle donne, una conquista che ha ridisegnato i confini della democrazia in Italia. Ricordare quel momento significa riflettere su quanto la libertà sia un percorso continuo, fatto di partecipazione attiva e di diritti da difendere e conquistare ogni giorno.

In un’epoca in cui il dibattito sulla parità di genere, sul lavoro e sui diritti femminili è più vivo che mai, rimettere al centro la Costituzione e il ruolo delle donne è un atto di responsabilità e di visione verso il futuro.

Non si tratta di guardare solo alla storia, ma di respirare l’energia di un cammino collettivo che unisce generazioni diverse. Sentire le voci di ieri e di oggi confrontarsi su temi come il lavoro, la partecipazione e i nuovi femminismi è un’occasione di crescita e di riflessione per tutti.

La giornata vanta un ricco programma di interventi specchiati sulla contemporaneità con la presenza di ospiti d’eccezione e un fitto calendario di riflessioni:

L’introduzione dei lavori sarà affidata a Claudia Carlino (segretaria nazionale Spi Cgil), seguita dalla presentazione della mostra affidata a Marzia Dall’Aglio (Spi Cgil Emilia Romagna) e dagli interventi delle curatrici Elena Falciano (Spi Cgil Reggio Emilia) e Caterina Liotti (Centro documentazione donna di Modena). Porterà i suoi saluti anche Barbara Lori, vice presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna.

La memoria storica: Il focus sull’80eesimo del voto delle donne vedrà l’intervento di Francesco Palaia, responsabile politiche della memoria Spi Cgil.

Il dibattito e l’attualità: Si parlerà di partecipazione e diritti nel panel “Libertà è artecipazione” con la giornalista Marianna Aprile e la deputata Maria Cecilia Guerra (responsabile Lavoro PD). A seguire, lo stimolante confronto su “Femminismi di ieri, oggi e domani” con Stefania Guglielmi (segretaria nazionale UDI) e Sabrina Loparco (esecutivo nazionale UDU).

Concluderà i lavori Tania Scacchetti, segretaria generale nazionale Spi Cgil.