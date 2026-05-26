Cina, cresce il mercato dei consumi nei primi quattro mesi dell’anno

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato cinese dei consumi ha mantenuto un andamento stabile nei primi quattro mesi del 2026, grazie al proseguimento dell’attuazione di una serie di misure a sostegno dei consumi, secondo il ministero del Commercio.

Ad aprile, la domanda di prodotti ecologici e smart si è mantenuta solida. I dati del ministero hanno mostrato che le vendite di occhiali intelligenti sulle principali piattaforme monitorate sono aumentate di 5,9 volte su base annua il mese scorso, mentre le vendite di videocamere portatili sono cresciute del 26,9% rispetto a un anno prima. Il tasso di penetrazione del mercato dei veicoli a nuova energia del Paese ha raggiunto il 61,4% ad aprile, superando per la prima volta il 60%.

La crescita dei consumi rurali ha superato quella delle aree urbane nei primi quattro mesi dell’anno. Le vendite al dettaglio di beni di consumo nelle aree rurali sono aumentate del 2,8% su base annua nel periodo, un punto percentuale più rapidamente rispetto alla crescita registrata nelle aree urbane.

I consumi in entrata hanno continuato a crescere, mentre la Cina ha ampliato le politiche di esenzione dal visto e ulteriormente ottimizzato le politiche di rimborso fiscale alla partenza. Nel periodo gennaio-aprile, le vendite con rimborso fiscale alla partenza a Guangzhou e Shenzhen, entrambe nella Cina meridionale, sono aumentate rispettivamente del 186% e del 145% su base annua.

Dati ufficiali diffusi in precedenza hanno mostrato che le vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina, un indicatore chiave della forza dei consumi del Paese, sono aumentate dell’1,9% su base annua nel periodo gennaio-aprile 2026.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-